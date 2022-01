In der Nacht auf Samstag ist eine 33-Jährige in Truchtelfingen von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Fiat Stilo geprallt. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda der Unfallverursacherin abgewiesen, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.















Albstadt-Truchtelfingen - Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Sie wurde leicht verletzt.

Der in der Konrad-Adenauer-Straße geparkte Fiat wurde durch den Aufprall auf eine Grünfläche geschoben, wodurch ein Schneepfosten beschädigt wurde. Am Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. An dem Fiat und an dem Schneepfosten wird der Schaden auf jeweils 3.000 und 500 Euro geschätzt.