Unfall in Albstadt: 23-Jährige rutscht mit Auto in Bach

Die 23-Jährige und ihr Mitfahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen in Albstadt von der Fahrbahn abgekommen und in einen Bach gerutscht.









Die 23-Jährige fuhr gegen 17.10 Uhr mit einem Skoda auf der Kreisstraße von Meßstetten herkommend in Richtung Lautlingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzte sie bei starkem Regen und trotz Überholverbots in einer langgezogenen Rechtskurve zu einem Überholmanöver an und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Skoda kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über den Grünstreifen hinweg einen Abhang hinunter und blieb in einem Bach stehen.