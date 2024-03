Unfall in Albstadt

1 Der 20-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto). Foto: dpa

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Quad-Fahrer bei einem Unfall am Mittwochabend auf der B 463 erlitten.









Der 20-Jährige war kurz vor 20 Uhr mit einem Fahrzeug der Marke Cobra Supermoto 422 auf der Bundesstraße von Lautlingen herkommend in Richtung Ebingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann am Ortsende nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte an der Leitplanke entlang.