19-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss in Baustelle

Unfall in Albstadt

Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln ist ein 19-Jähriger mit seinem Auto am Freitagabend in Albstadt-Ebingen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Baustelle gefahren.









Der junge Mann war laut Polizei gegen 22 Uhr auf der Kientenstraße unterwegs. Am Kreisverkehr Kientenstraße/Theodor-Groz-Straße kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Mehrere Elemente eines Bauzauns wurden beschädigt, das Auto blieb in der Baustelle stecken.

Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Am Bauzaun beträgt der Sachschaden etwa 1000 Euro. Bei dem Unfallverursacher wurde die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.