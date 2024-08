1 Im Kurvenbereich verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den Wagen. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Auf der Neufraer Straße hat sich in der Sonntagnacht ein Unfall ereignet, bei dem ein betrunkener Autofahrer gegen eine Hauswand geprallt und geflüchtet ist









Gegen 2 Uhr war ein 19-Jähriger laut Polizei in Begleitung eines 18-jährigen Bekannten mit einem geliehenen Mercedes der C-Klasse unterwegs. In der Neufraer Straße verlor er – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – die Kontrolle über den Wagen und prallte im Kurvenbereich zur Ledergasse in eine Hauswand.