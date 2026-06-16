Unfall in Aichhalden: Polnischer Lkw bleibt in gesperrter Straße spektakulär liegen

Nichts ging mehr: Ein Lastwagen mit polnischem Kennzeichen versuchte, die enge und steile Straße im Aichhalder Loch zu bewältigen. Das ging gewaltig schief.

Besonders pikant: Die Straße ist derzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Lastwagenfahrer bog – mutmaßlich, weil ihn sein Navi so leitete – von der B462 aus Richtung Schiltach kommend links ab. Da die Straße von Schiltach nach Schramberg gesperrt war, hätte er sonst umkehren müssen und den Bereich weiträumig über Alpirsbach und weiter in Richtung Dornhan umfahren müssen.

Keine gute Idee Die Abkürzung über das Aichhalder Loch war hingegen keine gute Idee: Knapp unterhalb des Loch 8 drehten die Reifen in einer spitzen Kehre durch. Der Lastwagen kam weder vor noch zurück und musste die Segel streichen.

Die Reifen drehten durch. Foto: Dold

Der Bauhof Aichhalden sperrte die Straße daraufhin so ab, dass eigentlich keine Durchfahrt mehr möglich war. Einige Verkehrsteilnehmer versuchten aber trotzdem ihr Glück - und mussten wieder umkehren.

Der Abschleppdienst war rasch zur Stelle Foto: Dold

Rasch wurde ein Spezial-Abschleppdienst hinzugerufen, der den schweren Lastwagen aus der misslichen Lage befreien musste. Die Bergungsarbeiten, sagte Fabian Herkommer, Pressesprecher der Polizeidirektion Konstanz, gegen 14 Uhr, gingen gut voran. Bauhof und Abschleppdienst würden die Straße voraussichtlich bald wieder freigeben können.

Die Straße war eigentlich gesperrt Foto: Dold

Das Durchfahren auf einer gesperrten Straße gelte als Ordnungswidrigkeit. In der Regel werde der Fahrer aber nicht mit einem – relativ geringen – Bußgeld belegt. Schließlich müsse der Fahrzeughalter für die Bergungskosten aufkommen. Diese dürften deutlich höher sein.