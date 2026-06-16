Unfall in Aichhalden: Polnischer Lkw bleibt in gesperrter Straße spektakulär liegen

Nichts ging mehr: Ein Lastwagen mit polnischem Kennzeichen versuchte, die enge und steile Straße im Aichhalder Loch zu bewältigen. Das ging gewaltig schief.
Besonders pikant: Die Straße ist derzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Lastwagenfahrer bog – mutmaßlich, weil ihn sein Navi so leitete – von der B462 aus Richtung Schiltach kommend links ab. Da die Straße von Schiltach nach Schramberg gesperrt war, hätte er sonst umkehren müssen und den Bereich weiträumig über Alpirsbach und weiter in Richtung Dornhan umfahren müssen.