Unfall in Aalen

1 Ein Doppeldecker-Bus steht zerstört unter einer Brücke an der Wilhelm-Merz-Straße in Aalen. Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

In Aalen (Ostalbkreis) blieb ein Doppeldecker unter einer Bahnbrücke stecken und verletzte dabei einen Fußgänger. Laut derzeitigen Angaben der Polizei seien keine Fahrgäste des Busses verletzt worden.









Ein Doppeldeckerbus ist in Aalen (Ostalbkreis) unter einer Bahnbrücke stecken geblieben. Der Fahrer des Linienbusses missachtete am Montag die Durchfahrtshöhe, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen. Ein 22-jähriger Fußgänger wurde durch herabfallende Glassplitter verletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Fahrgäste des Busses nicht verletzt wurden. Sie seien bei der Ankunft der Polizei nicht mehr vor Ort gewesen.