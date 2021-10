1 Eine Frau ist bei dem Unfall im Ostalbkreis ums Leben gekommen, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Foto: dpa/Marcel Engelmann

Tödlicher Unfall bei Ellwangen: Eine Frau ist mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt.















Ellwangen/Aalen - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Ostalbkreis ist am Sonntagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich demnach auf der Landstraße 1060 zwischen dem Ellwanger Stadtteil Röhlingen und der Kernstadt.

Eine 64-jährige Frau geriet mit ihrem Wagen vor der Anschlussstelle Ellwangen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und krachte frontal mit dem Fahrzeug einer 31-Jährigen zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos von der Straße geschleudert und kamen im Grünstreifen zum Stehen. Die 64-Jährige starb noch an der Unfallstelle, ihr 51-jähriger Beifahrer sowie die 31-Jährige andere Autofahrerin wurden schwer verletzt und per Hubschrauber und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.