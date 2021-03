Realsatire oder bitterer Ernst? Impfwillige Frau aus dem Kreis Rottweil fällt durchs Raster

Eine Frau, ehrenamtlich in der Altenhilfe tätig, macht sich mit Priorisierungsschreiben auf zu einem Impftermin – und muss die Heimreise antreten, ohne geimpft worden zu sein. "Das ist Realsatire", heißt es in einer E-Mail an unserer Zeitung. Das Pech der Frau: Sie fällt wegen ihres Alters durch das Impfraster.