1 Der zweite Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Ein Motorradfahrer stürzt im Motodrom Hockenheim bei einem Rennstreckentraining der Superbikes. Der Fahrer hinter ihm kann nicht mehr ausweichen – es kommt zur Kollision – mit fatalen Folgen.















Im Motodrom Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Rennstreckentraining der Superbikes ums Leben gekommen.

Wie die Polizei meldet, nahm der Biker am Rennstreckentraining im Motodrom teil und stürzte gegen 15.40 Uhr im Bereich einer Kurve. Ein Motorradfahrer, der hinter ihm fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Gestürzten. Dabei erlitt der gestürzte Biker tödliche Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle trotz ärztlicher Versorgung erlag. Der zweite Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beauftragte einen Sachverständigen zur Untersuchung des Unfallhergangs. Weitere Ermittlungen erfolgen durch den Verkehrsdienst Mannheim.