Unfall im Kreisverkehr: Fußgänger auf Zebrastreifen in Albstadt leicht verletzt

In Albstadt-Truchtelfingen ist ein Fußgänger am Montag angefahren und leicht verletzt worden. Der Schaden liegt bei einigen hundert Euro.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 60-jähriger Fiat-Fahrer gegen 7.30 Uhr von der Degerfeldstraße in den Kreisverkehr ein und wollte ihn an der Ausfahrt zur Konrad-Adenauer-Straße verlassen. Dabei übersah er einen 20-jährigen Fußgänger, der gerade den Zebrastreifen überquerte.

Der junge Mann wurde vom Auto erfasst, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort, ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich den Schätzungen der Polizei zufolge auf mehrere hundert Euro.