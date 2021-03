1 Bei einem Unfall in Spaichingen war die Neunjährige schwer verletzt worden. Foto: stock.adobe.com/pattilabelle

Eine 63-jährige Autofahrerin hatte eine Neunjährige im Kreis Tuttlingen mit ihrem Auto erfasst. Das Mädchen ist am Montag im Krankenhaus gestorben.

Tübingen/Spaichingen - Ein neunjähriges Mädchen, das am Donnerstag bei einem Unfall in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) schwer verletzt worden war, ist tot. Das Kind sei seinen lebensgefährlichen Verletzungen am Montagnachmittag in einer Unfallklinik in Tübingen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Neunjährige war in der vergangenen Woche zusammen mit einer Elfjährigen im Bereich einer Fußgängerfurt vom Auto einer 63 Jahre alten Fahrerin erfasst und durch die Wucht des Aufpralls etwa 20 Meter weggeschleudert worden. Die Elfjährige liegt nach Polizeiangaben weiter auf einer Intensivstation, ihr Zustand sei stabil.

Warum die Autofahrerin die Kinder übersah und frontal erfasste, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Diese dauerten an, hieß es.