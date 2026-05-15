Unfall im Kreis Reutlingen: Zug erfasst Auto auf Schwäbischer Alb – Lenkte ein Brand den Fahrer ab?

Ein Zug kollidiert südlich von Reutlingen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto. Der 72-jährige Fahrer des Wagens wird schwer verletzt.
Bei einem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto ist ein 72-jähriger Mann im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Ein Triebwagen der Schwäbischen Alb Bahn erfasste das Auto aus bislang ungeklärter Ursache gegen 17.30 Uhr an einem unbeschranktem Bahnübergang auf der Straße Am hohen Turm bei Trochtelfingen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann wohl die rote Ampel am Bahnübergang übersehen.