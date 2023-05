Beim Zusammenbruch einer selbstgebauten Schaukel sind drei Kinder in Neudenau (Kreis Heilbronn) verletzt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Montag wurde ein neunjähriger Junge bei dem Vorfall auf einem Kindergeburtstag am Freitagnachmittag so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus brachte.

Ein sieben Jahre altes Mädchen erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, eine Achtjährige wurde leicht verletzt, teilte eine Sprecherin mit. Beide kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Laut Polizei hielten sich die Kinder unter der Schaukel auf, als diese plötzlich zusammenbrach. Die Schaukel befand sich den Angaben nach auf einem privaten Gartengrundstück. Die Polizei ermittle nun, wie genau es zu dem Unfall kam.