Nach Spaziergang in Rottweil Mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft

Die Entwicklung der "Spaziergänge" in Rottweil beobachten weiter viele mit Sorge. Am Montag war die Stimmung so aufgeheizt wie nie. Die Polizei hat mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Die Stadt setzt seit Wochen auf "Deeskalation". Wie soll es weitergehen?