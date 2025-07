37-jähriger Mann fährt in Kurve geradeaus in ein Bachbett

1 Das Auto landete in einem Bachbett. Foto: zVg/Polizei Basel-Land Der stark beschädigte Wagen muss von einem Abschleppunternehmen aus dem Eibach geborgen werden.







Ein 37-jähriger Mann ist am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug in Kilchberg (Baselland) mit seinem Auto im Bachbett des Eibachs gelandet, berichtet die Kantonspolizei Baselland in einer Mitteilung.