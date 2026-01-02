Unfall im Alb-Donau-Kreis: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein erfasst 6-jähriges Kind an Silvester

1 Die Verkehrspolizei stellte fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa Mitten in der Silvesternacht wird ein Junge von einem Autofahrer in einer Garageneinfahrt erfasst und schwer verletzt. Der Unfallverursacher war nicht nüchtern.







Ein sechs Jahre alter Junge ist in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) bei einer Silvesterfeier schwer verletzt worden. Kurz nach Mitternacht fuhr ein betrunkener 45-Jähriger mit seinem Auto in die private Zufahrt einer Tiefgarage, nachdem er zuvor Mitfahrer hatte aussteigen lassen, wie die Polizei berichtete. Dabei übersah er den Jungen und erfasste ihn.