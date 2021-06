3 Zu lang für die Kurve am Schützenhaus war dieser Schwertransporter im Aichhalder Loch. Er rutsche von der Straße talabwärts in die Leitplanke. Foto: Wegner

Und wieder einmal ist es passiert: Ein Lastwagen, der eigentlich das Aichhalder Loch auf diesem Streckenteil gar nicht hätte befahren dürfen ist von der Straße abgekommen. Nur ein Baumstumpf und die Leitplanke hielten ihn von einem Absturz ab.

Schiltach/Aichhalden - Mehrfach und überdeutlich hat die Gemeinde Aichhalden vor und an der Einfahrt zum Aichhalder Loch Schilder anbringen lassen, dass diese Strecke für Lastwagen nicht geeignet ist. Aber dennoch, immer wieder lassen sich Lastwagenfahrer, die mit Pkw-Navis unterwegs sind – so wie der jüngste Fall – nicht davon abhalten, diese Warnschilder zu ignorieren.

Dies wurde am Mittwochmorgen dem Fahrer eines Sattelschleppers aus Bayern zum Verhängnis. „Wenn die Leitplanke nicht gewesen wäre und der Auflieger nicht durch einen alten Baumstumpf zurückgehalten worden wäre, dann wäre das Fahrzeug abgestürzt“, waren sich Bergungsfachleute vor Ort und auch Aichhaldens Bürgermeister Michael Lehrer, der zur Unfallstelle gekommen war, einig. Und unterhalb der Straße wäre es mehrere hundert Meter abwärts gegangen – erinnert sich auch der technische Leiter der Gemeinde Aichhalden, Wolfgang Haberstroh, an einen früheren Unfall an fast gleicher Stelle, bei der ein Personenwagen die Kurve nicht gekriegt hatte.

Jetzt allerdings hatte der Fahrer Glück im Unglück, das Fahrzeug blieb hängen und er konnte unverletzt aus seiner Kabine aussteigen. Wieso er ausgerechnet diesen Weg genommen habe, kann er auf Frage des Bürgermeisters eben nur mit „wegen des Navis“ erklären, das ihn da entlang geleitet habe. Nachdem das Aichhalder Loch ja schon zu Beginn mit einer Kurve ziemlich steil bergab ging, denken manche dann, es werde besser – aber so ist es eben nicht. Aus diesem Grund lässt auch die Gemeinde Aichhalden selbst alle Lastwagen, die zur Kläranlage müssen, von Talseite her anfahren – und informiert die Lieferanten und Speditionen auch mit einer Anfahrtsskizze.

In diesem Fall hatte, wie gesagt, der Lastwagenfahrer nur seinem Navi vertraut und die Strecke von oben herab ins Loch genommen. Dabei gehörte er in diesem Fall nicht einmal zu denen, die diese schmale Wegeverbindung nur nutzen, um gerade jetzt aufgrund der Baustellensituation, Schramberg umfahren zu können: Die Betonfertigteile waren für eine Baustelle im Rohrbach bestimmt.

Derzeit läuft die Bergung des Lastwagens. Dafür ist die Gemeindeverbindungsstraße für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt.