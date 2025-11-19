Unfall: Schulbus prallt mit Autos zusammen - Alle Kinder unverletzt

1 Der Bus und das Auto wurden bei dem Zusammenprall stark beschädigt. Foto: Guido Bludau/dpa Im Norden des Ruhrgebiets stoßen ein Schulbus und zwei Autos zusammen. Drei Erwachsene werden verletzt, alle Kinder kommen mit dem Schrecken davon.







Dorsten - Ein mit 22 Kindern besetzter Bus ist in Dorsten am nördlichen Rand des Ruhrgebiets mit zwei Autos kollidiert. Die Kinder wurden vom Rettungsdienst untersucht, es seien aber alle mit dem Schrecken davongekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Busfahrer und die beiden Autofahrer kamen ins Krankenhaus. Über ihren Zustand gab es zunächst keine Angaben.