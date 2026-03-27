Unfall beim Wanderparkplatz: Der Rührberg ist gesperrt

1 Die Rührbergstrecke (K 6332) ist wegen eines Unfalls gesperrt (Symbolfoto) Foto: Tim Nagengast Autofahrer sollten derzeit am besten über die B 316 (Hagenbacher Hof) oder die Autobahnen 861 und 98 ausweichen.







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Die Rührbergstrecke ist zwischen Inzlingen und Grenzach-Wyhlen derzeit für den Verkehr komplett gesperrt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg auf Nachfrage bestätigt, sind kurz vor 15 Uhr in Höhe des Wanderparkplatzes auf dem Rührberg zwei Autos im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Verletzte seien nicht zu beklagen. Die Bergungsarbeiten gestalten sich offenbar aufwendig, zumal es zu Achsbrüchen bei den beteiligten Unfallfahrzeugen gekommen sei. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, konnte der Polizeisprecher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.