1 Zwei Lastwagen sind am Montagmorgen an der Einmündung zum Inkom zusammengestoßen. Foto: Heidepriem

Zwei Lastwagen sind am Montagmorgen an der Einmündung zum Inkom kollidiert.















Zimmern o. R./Rottweil - Zwei Laster sind am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr auf der B 462 an der Einmündung zum Gewerbegebiet Inkom zusammengestoßen. Der 70 Jahre alter Fahrer eines Scania-Trucks, der von Dunningen kam, übersah das Rotlicht der Ampel und prallte gegen den Scania eines 25-Jährigen, der von der Kreisstraße nach links Richtung Dunningen abbog. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Wegen des Unfalls kam es sehr schnell zu einem Rückstau mit Behinderungen in beide Richtungen.