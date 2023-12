1 Auf der B462 kam es zu einem Auffahrunfall. Foto: Wegner

Wegen eines Unfall kommt es zu Stau auf der B 462 an der Autobahnauffahrt Zimmern.









Link kopiert



Rückstau in beide Richtungen auf der B462 am Freitagabend: Wegen eines Auffahrunfalls an der Autobahnauffahrt Zimmern, vor der Ampel an der Abfahrt Singen aus Richtung Rottweil, kam es am Freitag ab 18.30 Uhr zu Behinderungen auf der vielbefahrenen Strecke. Der Verkehr staute sich sowohl Richtung Rottweil, als auch Richtung Schramberg weit zurück.