1 Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 463 am Dienstagabend sind zwei Menschen verletzt worden. Außerdem ist Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.















Winterlingen - Ein 84-Jähriger fuhr kurz nach 19 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße in Richtung Sigmaringen und bog an der Ausfahrt Winterlingen nach links ab. Dabei übersah er die entgegenkommende 20-Jährige, die mit ihrem Skoda auf der B 463 in Richtung Albstadt unterwegs war. Die 20-Jährige musste eine Vollbremsung machen und verhinderte so den Zusammenstoß mit dem abbiegenden VW. Die hinter ihr fahrende 21-jährige Fahrerin eines VW-Fox bremste ebenfalls, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern und krachte in das Heck des Skoda.

Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Der Skoda und der VW-Fox waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.