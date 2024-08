Gegen 21 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem VW Touareg von Wehingen kommend in Richtung Harras. Im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 5900 kam der junge Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Auto überschlug und schließlich im Grünstreifen auf dem Dach liegenblieb.

Sowohl der 24-Jährige, als auch zwei weitere Insassen im Alter von 21 und 30 Jahren befreiten sich selbstständig aus dem demolierten VW.

Lesen Sie auch

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei allen Insassen Alkoholgeruch fest. Der augenscheinlich ebenfalls alkoholisierte Fahrer verweigerte einen Test und versuchte während der Kontrolle zu flüchten, woraufhin die Beamten ihm Handschließen anlegten.

Totalschaden

Der junge Mann musste die Polizisten schließlich in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Um den VW Touareg, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 10 000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Ob ein Flurschaden oder ein Schaden an der Fahrbahn entstanden ist, erfordert weitere Ermittlungen.

Unsere Empfehlung für Sie Zwischen Oberndorf und Rottweil Aquaplaning führt zu Unfall auf der A 81 Am Mittwochnachmittag ist es auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil zu einem Aquaplaning-Unfall gekommen.

Der 24-Jährige jedenfalls muss sich in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.