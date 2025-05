Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Sulgen und Waldmössingen am Dienstag ist ein Autofahrer weit im Acker gelandet. Er hatte Riesenglück.

Nach seinem weiten „Flug“ in den Acker kann der Mann augenscheinlich unverletzt aussteigen. „Ein Glück, dass er sich nicht überschlagen hat, das hätte ganz anders ausgehen können“, so ein Polizeibeamter vor Ort.

Doch was war passiert? Laut Angaben der Polizei und des Fahrers selbst vor Ort war er mit seinem Dacia in Richtung Waldmössingen unterwegs und wollte nach der Kuppe am Abzweig Richtung Aichhalden überholen.

Dann sah er aber plötzlich doch Gegenverkehr, er scherte ruckartig wieder ein, streifte dabei einen Firmentransporter, kam von der Straße ab und flog in den Acker, wo das Auto zum Stehen kam.

Große Erleichterung

Der Fahrer konnte sein Auto schließlich wieder selbst auf die Straße zurückfahren. Der Schock ist ihm anzumerken, aber auch die Erleichterung, dass der Unfall glimpflich ausging. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.