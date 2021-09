1 Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Motorradfahrer bei Vöhrenbach von der Straße ab und verletzte sich bei dem Sturz schwer. (Symbolfoto) Foto: © Heiko Küverling – stock.adobe.com

Bei einem Unfall am Mittwochabend bei Vöhrenbach ist ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden.

Vöhrenbach - Gegen 18 Uhr ist ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der L 172 in Richtung Vöhrenbach von der Fahrbahn abgekommen. In einer Linkskurve, kurz nach der Einmündung Linachstraße, stürzte der 29-Jährige in den angrenzenden Straßengraben.

Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst transportierte das Motorrad ab. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.