Badeunfall in Niederschopfheim Rettungskräfte reanimieren zehnjähriges Mädchen

Alarmierte DRK-Kräfte haben ein zehnjähriges Mädchen am Samstag an einem Badesee im Hohberger Teilort Niederschopfheim reanimiert, nachdem es reglos im Wasser lag. Das Mädchen erlangte das Bewusstsein wieder und wurde in ein Krankenhaus gebracht.