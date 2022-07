1 Weil ihm auf einer Landstraße ein Dachs vors Motorrad gelaufen ist, hat der Fahrer einen Unfall gebaut. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Mittelschwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 7 Uhr auf der L 181 bei Pfaffenweiler. Er ist einem Dachs ausgewichen und im Maisfeld gelandet.















Villingen-Schwenningen - Ein 37-jähriger BMW-Fahrer fuhr in Richtung Villingen, wie die Polizei mitteilt. Auf Höhe der Einmündung zum Sportplatz nach Pfaffenweiler rannte ein Dachs über die Straße, dem der Biker nach rechts auswich. Dabei kam er von der Straße ab und stürzte in einem angrenzenden Maisfeld.

Eine Angehörige brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.