Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der Landstraße 440 (Lochenpass) bei Tieringen gestürzt und dabei verletzt worden.

Gegen 17.15 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Touran die L 440 von Tieringen kommend in Richtung Weilstetten und überholte etwa 200 Meter nach dem Lochenpass einen vorausfahrenden Traktor. Aufgrund des Überholvorganges musste ein entgegenkommender Kradlenker stark abbremsen, kam ins

Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto der 18-Jährigen kam es nicht.

Lesen Sie auch

Der 23-jährige Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An seiner Triumph entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.