1 Ein Linienbus musste am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der K7170 aufwändig geborgen werden. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Am Dienstagmorgen ist ein Linienbus auf der K7170 bei Tieringen in die Böschung gerutscht. Der Bus musste aufwendig geborgen werden.















Hausen a.T. / Tieringen - Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 28-jährige Busfahrer gegen 5.40 Uhr auf der schneebedeckten Kreisstraße von Tieringen kommend in Richtung Hausen. Im Bus waren keine Fahrgäste.

Aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Linienbus nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken rutschte der Bus dann über die Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab. An der angrenzenden abfallenden Böschung blieb der Bus schließlich in Schräglage stehen.

Sperrung über mehrere Stunden

Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2500 Euro. Der Linienbus musste von einer Fachfirma geborgen werden und die Straße war über mehrere Stunden voll gesperrt.

Zur Sperrung, Ausschilderung einer Umleitungsstrecke und Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeister Lautlingen vor Ort. Der entstandene Flurschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.