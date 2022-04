1 Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Der Hund ist noch am Unfallort verstorben. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Ein Schäferhund ist am Montagnachmittag auf der Landstraße 181 am Osenberg bei Villingen-Schwenningen von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 2000 Euro.















VS-Tannheim - Eine 30-jährige Fahrradfahrerin war gegen 12.15 Uhr mit ihrem freilaufenden Hund auf dem Radweg direkt neben der Landesstraße von Wolterdingen in Richtung Tannheim unterwegs, als der Schäferhundmischling unvermittelt auf die Straße lief.

Der Aufprall auf das Fahrzeug war so heftig, dass das Tier noch an der Unfallstelle verstarb. Der entstandene Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf rund 2000 Euro, die Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.