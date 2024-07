Unfall bei Sulz: Zu schnell bei Starkregen – BMW kommt von der A81 ab

1 Ein Unfall hat sich auf der A81 ereignet. Foto: Rehder

Wegen Starkregens kam es am Samstagabend auf der A 81 zwischen Sulz und Empfingen zu einem Aquaplaningunfall.









Link kopiert



Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war am Samstag gegen 20.15 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund des starken Niederschlags und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Mann auf der Mühlbachtalbrücke mit seinem Wagen auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidierte in der Folge mit der Schutzplanke. An dem nicht mehr fahrbereiten BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro.