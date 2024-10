Unfall bei Sulz am Eck

3 Zwei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Foto: Jansen

Auf der L 358 bei Sulz am Eck ist am Montag ein Transporter umgekippt. Ein Auto fuhr gegen das liegende Fahrzeug.









Link kopiert



Zu einem Unfall ist es am Montagvormittag auf der L 358 bei Sulz am Eck gekommen. Ein Mercedes-Transporter war, vollgeladen mit Paketen, von Sulz in Richtung Wildberg unterwegs, als er nach rechts auf den Grünstreifen abkam.