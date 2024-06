Hoher Sachschaden ist in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall auf der A 81 auf der Mühlbachtalbrücke entstanden.

Wie es im Polizeibericht heißt, war ein 21-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer gegen 3.20 Uhr auf der A 81 in Richtung Singen unterwgs. Auf Höhe Sulz im Bereich der Mühlbachtalbrücke kam der junge Fahrer auf der regennassen Fahrbahn infolge nicht der Witterung angepassten Geschwindigkeit und schlechter Bereifung ins Schleudern.

In der Folge prallte das Fahrzeug zunächst in die Mittelschutzplanke, kippte auf die Beifahrerseite um und rutschte dann im weiteren Verlauf in die Seitenschutzplanke.

Der Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war, konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. An den Schutzplanken entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Fahrbahn für eine Stunde voll gesperrt

Zur Bergung des Fahrzeugs und zur Reinigung der Fahrbahn musste die Fahrbahn in Richtung Singen für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Empfingen, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.