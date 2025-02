Unfall bei Straßberg: Schräg die Böschung hinunter

Krebsbehandlung im SRH-Klinikum Krankheit im früheren Stadium erkennbar

Es gibt Neuerungen in der Behandlung von Prostatakrebs am SRH-Klinikum in Sigmaringen. Das robotergestützte Operationssystem da Vinci Xi ist in der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Uroonkologie im Einsatz. Jährlich werden rund 6000 urologische Patienten behandelt – davon 3500 ambulant.