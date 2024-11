Unfall bei Steinach: Zwei Menschen sterben auf der B 33

1 Zwei Menschen starben bei einem Unfall auf der B 33 bei Steinach. Foto: kamera24

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der B 33 in Höhe von Steinach sind am Freitagabend zwei Fahrzeuginsassen ums Leben gekommen. Die genauen Ursachen des Unfalls sind laut Polizeiangaben bisher noch unbekannt.









Aus bislang ungeklärter Ursache kam kurz vor 19 Uhr der Fahrer eines PKW Fiat in einer langgezogenen Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw gleicher Marke. Während der vermeintliche Unfallverursacher mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik gebracht wurde, erlagen beide Insassen des entgegenkommenden Pkw noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.