1 Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people

Nach einem Unfall bei St. Georgen ist ein Auto in Brand geraten. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt.









Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 1 Uhr am Sonntag. Der 19 Jahre alte Fahrer war mit seinem Skoda auf der Straße Am Totenhund in Richtung Vöhrenbach unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Auto in einer Rechtskurve von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und geriet in Brand.