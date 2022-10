1 Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der K 5728 bei St. Georgen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.















St. Georgen - Wie die Polizei mitteilt, kam ein 51-jähriger Autofahrer gegen 11 Uhr auf der Fahrt in Richtung St. Georgen in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Metallcontainer. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Container schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.