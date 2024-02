Unfall bei Schutterwald: Autofahrer kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Bei einem Unfall am späten Samstagabend sind auf der L 99 nach dem Wertstoffhof Schutterwald zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 22-jährige Opel-Fahrer auf der L99, von Schutterwald kommend, in Richtung Neuried-Dundenheim. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam er nach links von der Straße ab und kollidierte mit der Beifahrerseite des Autos mit einem Baum. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Die 16-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik verbracht.

Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro, so die Polizei. Die L 99 war zwischenzeitlich voll gesperrt.