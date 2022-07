1 Während der Unfallaufnahme ist die zeitweise Straße gesperrt. Foto: fsHH/pixabay

Wegen einer ungewollten Vollbremsung ist ein 23-jähriger Motorradfahrer zwischen Schramberg und Hardt gestürzt. Er verletzte sich leicht.















Schramberg/Hardt - Der 23 Jahre junge Mann war gegen 15.20 Uhr mit einem Motorrad auf der K 5560 von Hardt in Richtung Bernecktal unterwegs, als er sich laut Polizei infolge eines Missgeschicks den rechten Fuß zwischen Fußraste und Fußbremshebel des Rennbikes einklemmte. Durch die so ungewollt ausgelöste Vollbremsung des Hinterrads verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über die Maschine, kollidierte mit den Leitplanken und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt.

Mann kommt ins Krankenhaus

Die Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. An Motorrad und Leitplanken entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.