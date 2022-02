1 Drei Menschen kamen bei dem schweren Unfall ums Leben. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

In der Nacht zum Samstag gerät ein Auto bei Schopfloch in den Gegenverkehr. Dort kommt es zu einem Frontalzusammenstoß – drei Menschen kommen ums Leben.















Schopfloch - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in der Nacht zum Samstag im Landkreis Freudenstadt drei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Autofahrer von Schopfloch in Richtung Horb unterwegs, als er gegen 1.45 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß der Mercedes frontal in einen entgegenkommenden VW Touran.

Bei dem Zusammenstoß starben die beiden Insassen des VW und der Beifahrer im Mercedes. Der Fahrer des Mercedes überlebte den Unfall schwer verletzt. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, ist noch nicht bekannt – ein Gutachter war vor Ort. Die Bundesstraße 28a musste bis in die Morgenstunden gesperrt werden.