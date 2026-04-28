Unfall bei Schopfheim: 75-jähriger kommt von der Straße ab

1 Ein Auto ist bei einem Unfall an der Böschung gelandet. Foto: Anja Bertsch Ein Auto kommt von der Straße ab und fährt auf die Böschung. Polizei spricht von einer medizinischen Ursache.







Link kopiert



Ein Auto ist von der Fahrbahn abgekommen und auf der Böschung liegen geblieben, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein 75-jähriger Mann kam am Sonntag gegen 10.15 Uhr mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und blieb schräg auf einer Böschung stehen. Er befuhr die Wehrer Straße (Kreisstraße 6353) und bog auf den Überleitungsast zur Bundesstraße 317 ab. Vermutlich aufgrund einer medizinischer Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Auto schräg auf der Böschung zum Stehen.