1 Trotz Großaufgebot an Rettungskräften und Notarzt gab es für den Biker keine Hilfe mehr. Foto: Sprich

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagabend zwischen Schönwald und Unterkirnach tödlich verunglückt.









Link kopiert



Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Biker, der am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 5728 in Richtung Schönwald unterwegs war, kurz nach dem Abzweig nach Triberg in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr.