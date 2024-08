1 Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt.(Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Ein Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf der L 435 bei Schömberg beim Abbiegen auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, war ein 62-Jähriger gegen 14.40 Uhr mit einem sogenannten Abrollkipper auf der Landstraße von Deilingen herkommend in Richtung Schömberg unterwegs. An der Einmündung zur K 7134 wollte er nach links in Richtung Schörzingen abbiegen.