1 Der Fahrer blieb unverletzt. (Symbolfoto) Foto: Rehder

Hoher Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Montagvormittag auf der L 435 zwischen Schömberg und Deilingen ereignete.









Kurz vor elf Uhr war dort ein 62-Jähriger mit einem Lkw-Hängerzug unterwegs in Richtung Schömberg. Aufgrund von Schneeglätte geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Leitplanken auf der linken Fahrbahnseite und durchbrach im Anschluss die Schutzplanken am rechten Straßenrand.