1 Zwischen Empfingen und Mühlheim blockierte ein umgestürzter Lieferwagen die Fahrbahn. Foto: Baiker

Der Schneefall in der Nacht auf Montag führte in der Region zu Verkehrsbehinderungen. Zwischen Empfingen und Mühlheim blockierte ein umgekippter Lieferwagen die Fahrbahn.















Empfingen - Kräftiger Schneefall, der in der Nacht zum Montag einsetzte und auch am Montagmorgen noch anhielt, führte zu geschlossenen Schneedecken auf den Straßen der Region. Einzelnen Fahrzeugführern machte die Situation zu schaffen. So blockierte der umgestürzte Lieferwagen eines Paketdienstleisters am Montagmorgen die Straße von Empfingen nach Mühlheim.

Der nasse Schnee machte die Straße zeitweise zu einer Rutschbahn. Wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, so die Vermutung der Polizei, war der Fahrer in einer leichten Linkskurve ins Rutschen gekommen. Er fuhr danach die Böschung hinauf, kippte dann auf die Straße und blieb auf der Fahrerseite quer zur Fahrbahn liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt und brauchte vom ausgerückten Malteser Rettungsdienst nicht versorgt zu werden. Nachdem ein Abschleppwagen gegen 12.40 Uhr das Fahrzeug huckepack genommen hatte, löste sich der inzwischen entstandene Stau in beiden Richtungen auf.