1 Zwischen Schiltach und Schramberg sind am späten Dienstagabend zwei Autos kollidiert. Foto: Symbolfoto Sauerteig/Pixabay

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstag gegen 23 Uhr zwischen Schiltach und Schramberg zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten geführt.















Link kopiert

Schiltach-Hinterlehengericht - Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem Kleinwagen auf der Bundesstraße 462 in Richtung Schiltach. In einer langgezogenen Rechtskurve setzte die Fahranfängerin zum Überholen eines vor ihr fahrenden Audi A4 an, an dessen Steuer ein 32-Jähriger saß. Weil Gegenverkehr kam, brach die Frau den Überholvorgang ab, kollidierte beim Einscheren aber mit dem Heck des Audis.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Autofahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige benötigte keinen Rettungswagen und begab sich laut Polizei selbstständig in eine Klinik.

Auto muss abgeschleppt werden

An den Autos entstand jeweils ein Schaden von rund 3000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde abgeschleppt.