Unfall bei Schiltach: 60-Jähriger gerät auf der B 462 auf die Gegenfahrbahn
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Zu einem Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der B 462 zwischen Schramberg und Schiltach gekommen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa

Ein 60‑jähriger Fahrer ist am Freitag auf der B 462 bei Schiltach aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Am Freitag geriet ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 14.15 Uhr auf der B 462 in Richtung Schiltach aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizeiangaben stieß er dort mit einem VW eines 58-Jährigen zusammen. In dessen Auto verletzten sich zwei Mitfahrer im Alter von 40 und 42 Jahren leicht, wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet.

 

Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten mit einem Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro abgeschleppt werden.

 