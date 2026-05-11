Unfall bei Schiltach: 60-Jähriger gerät auf der B 462 auf die Gegenfahrbahn

1 Zu einem Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der B 462 zwischen Schramberg und Schiltach gekommen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa Ein 60‑jähriger Fahrer ist am Freitag auf der B 462 bei Schiltach aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.







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Am Freitag geriet ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 14.15 Uhr auf der B 462 in Richtung Schiltach aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizeiangaben stieß er dort mit einem VW eines 58-Jährigen zusammen. In dessen Auto verletzten sich zwei Mitfahrer im Alter von 40 und 42 Jahren leicht, wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet.