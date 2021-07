1 Nach einem Seat-Fahrer fahndet die Polizei. Foto: © lassedesignen – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Rottweil. Ärgerlich ist für eine 35-jährige Autofahrerin der Schaden an ihrem Auto, den ein Falschfahrer am Mittwochnachmittag auf der Rottweiler Umfahrung verursacht hat. Die Frau war von Villingendorf hinter einem silbernen Seat Atea gefahren, der am zweiten Kreisverkehr in Richtung Autobahnzubringer abgebogen ist, aber plötzlich sein Auto auf der Abbiegespur wendete. Nach der Kollision fuhr er in die Gegenrichtung weiter. Am Kia der Frau entstand ein Schaden von über 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Seat-Fahrer. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0741/47 70 an.