1 Auf 11 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden durch den Zusammenstoß. (Symbolfoto) Foto: Panumas - stock.adobe.com/Panumas Yanuthai

Als er seinen VW Golf wegen eines Defekt nach links in eine Haltebucht steuern will, stößt ein 30-Jähriger auf der L 424 mit einem Seat Cupra zusammen.









Auf 11 000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, der bei einem Unfall auf der L 424 zwischen Villingendorf und Rottweil am Freitagabend entstanden ist. Ein 30-Jähriger fuhr dort mit einem VW Golf in Richtung Rottweil. Wegen eines plötzlich auftretenden Defekts bog der Mann verbotswidrig nach links in eine Haltebucht und kollidierte dabei mit einem von hinten kommenden, den langsam fahrenden Wagen überholenden Seat Cupra eines 32-Jährigen. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.